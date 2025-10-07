Unternehmensverzeichnis
Deloitte
Deloitte Backend-Softwareentwickler Gehälter in United States

Die Backend-Softwareentwickler-Vergütung in United States bei Deloitte reicht von $87.9K pro year für L1 bis $174K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $118K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Deloittes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L1
Analyst(Einstiegslevel)
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
Consultant
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
Senior Consultant
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Deloitte unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Backend-Softwareentwickler bei Deloitte in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $174,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Deloitte für die Position Backend-Softwareentwickler in United States beträgt $115,500.

Weitere Ressourcen