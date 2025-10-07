Unternehmensverzeichnis
Deloitte
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Backend-Softwareentwickler

  • India

Deloitte Backend-Softwareentwickler Gehälter in India

Die Backend-Softwareentwickler-Vergütung in India bei Deloitte reicht von ₹853K pro year für L1 bis ₹1.47M pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹1.81M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Deloittes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L1
Analyst(Einstiegslevel)
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
Consultant
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
Senior Consultant
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
₹13.98M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Deloitte unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Backend-Softwareentwickler bei Deloitte in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,498,396. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Deloitte für die Position Backend-Softwareentwickler in India beträgt ₹1,806,647.

Weitere Ressourcen