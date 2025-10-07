Unternehmensverzeichnis
Deloitte
Deloitte UX-Designer Gehälter

Die UX-Designer-Vergütung in United States bei Deloitte reicht von $85.6K pro year für L1 bis $230K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $115K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Deloittes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L1
Associate
$85.6K
$85.4K
$0
$208
L2
$108K
$107K
$0
$1.5K
L3
Studio Senior
$166K
$147K
$0
$19K
L4
Studio Staff
$134K
$118K
$0
$15.9K
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Deloitte unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen UX-Designer bei Deloitte in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $229,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Deloitte für die Position UX-Designer in United States beträgt $115,000.

Weitere Ressourcen