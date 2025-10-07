Die Auditor-Vergütung in Canada bei Deloitte reicht von CA$66K pro year für L1 bis CA$80.4K pro year für L3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Canada beläuft sich auf CA$63.2K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Deloittes Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L1
CA$66K
CA$64.8K
CA$0
CA$1.1K
L2
CA$74.6K
CA$73.9K
CA$0
CA$704.5
L3
CA$80.4K
CA$80K
CA$0
CA$422.7
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Deloitte unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)