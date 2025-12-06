Dell Technologies Risikokapitalgeber Gehälter

Die durchschnittliche Risikokapitalgeber-Gesamtvergütung in United States bei Dell Technologies reicht von $119K bis $167K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Dell Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $129K - $150K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $119K $129K $150K $167K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Dell Technologies unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Dell Technologies ?

