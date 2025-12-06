Unternehmensverzeichnis
Dell Technologies
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Prompt-Ingenieur

  • Alle Prompt-Ingenieur-Gehälter

Dell Technologies Prompt-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Prompt-Ingenieur-Gesamtvergütung in Italy bei Dell Technologies reicht von €40.9K bis €59.5K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Dell Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$54K - $61.6K
Italy
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$47.1K$54K$61.6K$68.6K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Prompt-Ingenieur Einträges bei Dell Technologies um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Dell Technologies unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Prompt-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Prompt-Ingenieur bei Dell Technologies in Italy liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €59,522. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Dell Technologies für die Position Prompt-Ingenieur in Italy beträgt €40,858.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Dell Technologies gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/prompt-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.