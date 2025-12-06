Die durchschnittliche Produktdesign-Manager-Gesamtvergütung in China bei Dell Technologies reicht von CN¥869K bis CN¥1.24M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Dell Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Dell Technologies unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/product-design-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.