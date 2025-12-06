Unternehmensverzeichnis
Dell Technologies
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Verwaltungsassistent

  • Alle Verwaltungsassistent-Gehälter

Dell Technologies Verwaltungsassistent Gehälter

Die durchschnittliche Verwaltungsassistent-Gesamtvergütung in United States bei Dell Technologies reicht von $33.2K bis $47.2K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Dell Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$37.6K - $42.8K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$33.2K$37.6K$42.8K$47.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Verwaltungsassistent Einträges bei Dell Technologies um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Dell Technologies unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.30% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Verwaltungsassistent Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Verwaltungsassistent bei Dell Technologies in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $47,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Dell Technologies für die Position Verwaltungsassistent in United States beträgt $33,200.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Dell Technologies gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.