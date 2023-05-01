Unternehmensverzeichnis
Dejero
Dejero Gehälter

Dejero's Gehaltsbereich reicht von $80,249 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $106,300 für einen Technical Account Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Dejero. Zuletzt aktualisiert: 8/9/2025

$160K

Projektmanager
$88.8K
Software-Ingenieur
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Dejero הוא Technical Account Manager at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $106,300. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Dejero הוא $88,819.

