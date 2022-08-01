Unternehmensverzeichnis
Datacom
    • Über

    Datacom Group Limited is an Information Technology services company, offering management and consulting, cloud services, ITO, data centre services, custom software development, and payroll services.

    https://datacom.com
    Website
    1965
    Gründungsjahr
    6,500
    # Mitarbeiter
    $500M-$1B
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

