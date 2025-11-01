Die Personalvermittler-Vergütung in United States bei Databricks reicht von $173K pro year für L5 bis $311K pro year für L7. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $247K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Databrickss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$145K
$20K
$8K
L6
$261K
$186K
$55.3K
$20.3K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Databricks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen