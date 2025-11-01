Unternehmensverzeichnis
Databricks
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Partnermanager

  • Alle Partnermanager-Gehälter

Databricks Partnermanager Gehälter

Die durchschnittliche Partnermanager-Gesamtvergütung in United States bei Databricks reicht von $85.9K bis $122K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Databrickss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$97.5K - $116K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$85.9K$97.5K$116K$122K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Partnermanager Einträges bei Databricks um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Databricks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Partnermanager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Partnermanager bei Databricks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $121,900. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Databricks für die Position Partnermanager in United States beträgt $85,860.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Databricks gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen