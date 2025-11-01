Databricks Datenwissenschaftler Gehälter

Die Datenwissenschaftler-Vergütung in United States bei Databricks reicht von $237K pro year für L3 bis $529K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $236K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Databrickss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L3 Data Scientist $237K $148K $68.5K $20.6K L4 $174K $174K $0 $0 L5 Senior Data Scientist $ -- $ -- $ -- $ -- L6 Staff Data Scientist $529K $256K $248K $25K Anzeigen 2 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Databricks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Databricks ?

