Die Datenwissenschaftler-Vergütung in United States bei Databricks reicht von $237K pro year für L3 bis $529K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $236K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Databrickss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$237K
$148K
$68.5K
$20.6K
L4
$174K
$174K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$529K
$256K
$248K
$25K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Databricks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)