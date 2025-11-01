Die Manager für Geschäftsabläufe-Vergütung bei Databricks beträgt $235K pro year für L6. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Databrickss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Databricks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)