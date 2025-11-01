Unternehmensverzeichnis
Databricks
Databricks Manager für Geschäftsabläufe Gehälter

Die Manager für Geschäftsabläufe-Vergütung bei Databricks beträgt $235K pro year für L6. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Databrickss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$196K - $237K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$181K$196K$237K$252K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Databricks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Manager für Geschäftsabläufe bei Databricks liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $252,300. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Databricks für die Position Manager für Geschäftsabläufe beträgt $180,525.

