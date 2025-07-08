Unternehmensverzeichnis
DASA
DASA Gehälter

DASAs Gehaltsbereich reicht von $7,744 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $100,500 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von DASA. Zuletzt aktualisiert: 10/17/2025

Buchhalter
$79.7K
Verwaltungsassistent
$7.7K
Datenwissenschaftler
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Information Technologist (IT)
$26.1K
Software-Ingenieur
$101K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei DASA ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $100,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei DASA beträgt $34,334.

Weitere Ressourcen