CyberArk
  • Lösungsarchitekt

  • Cloud Security Architect

  • Israel

CyberArk Cloud Security Architect Gehälter in Israel

Die durchschnittliche Cloud Security Architect-Gesamtvergütung in Israel bei CyberArk reicht von ₪246K bis ₪359K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CyberArks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei CyberArk unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Cloud Security Architect bei CyberArk in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪304,234. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CyberArk für die Position Cloud Security Architect in Israel beträgt ₪161,112.

