CyberArk
CyberArk Backend-Softwareentwickler Gehälter

Das mittlere Backend-Softwareentwickler-Vergütungspaket in Israel bei CyberArk beläuft sich auf ₪120K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für CyberArks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

Median-Paket
company icon
CyberArk
Backend Software Engineer
Petah Tiqva, HM, Israel
Gesamt pro Jahr
₪120K
Stufe
Mid
Grundgehalt
₪93.9K
Stock (/yr)
₪26K
Bonus
₪0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
3 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei CyberArk?

₪160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei CyberArk unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Backend-Softwareentwickler bei CyberArk in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪202,450. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CyberArk für die Position Backend-Softwareentwickler in Israel beträgt ₪127,251.

Weitere Ressourcen