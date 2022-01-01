Unternehmensverzeichnis
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Gehälter

Cushman & Wakefield's Gehaltsbereich reicht von $16,850 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Geschäftsentwicklung am unteren Ende bis $278,600 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cushman & Wakefield. Zuletzt aktualisiert: 8/24/2025

$160K

Buchhalter
Median $60K
Finanzanalyst
Median $87.2K
Projektmanager
Median $80K

Business Analyst
$27.5K
Geschäftsentwicklung
$16.8K
Datenanalyst
$75.2K
Data Scientist
$118K
Rechtswesen
$239K
Marketing
$92K
TGA-Ingenieur
$128K
Immobilienverwalter
$122K
Vertrieb
$279K
Software-Ingenieur
$186K
Technischer Programm-Manager
$143K
FAQ

Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Cushman & Wakefield adalah $104,819.

