Die Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)-Vergütung in United States bei Cruise reicht von $188K pro year für L3 bis $459K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $225K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cruises Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
$267K
$179K
$58.1K
$29.2K
L5
$351K
$200K
$137K
$14.8K
L6
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Cruise unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.