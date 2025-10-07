Unternehmensverzeichnis
Cruise
Cruise Netzwerkingenieur Gehälter

Das mittlere Netzwerkingenieur-Vergütungspaket in United States bei Cruise beläuft sich auf $210K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cruises Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

Median-Paket
company icon
Cruise
Software Engineer
San Francisco, CA
Gesamt pro Jahr
$210K
Stufe
L4
Grundgehalt
$160K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Cruise?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Cruise unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Netzwerkingenieur bei Cruise in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $529,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cruise für die Position Netzwerkingenieur in United States beträgt $185,000.

