Cruise Embedded Systems Software Engineer Gehälter

Die Embedded Systems Software Engineer-Vergütung in United States bei Cruise beträgt $204K pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $225K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Cruises Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/7/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien ( /yr ) Bonus L3 Software Engineer ( Einstiegslevel ) $ -- $ -- $ -- $ -- L4 Senior Software Engineer I $204K $169K $15K $20K L5 Senior Software Engineer II $ -- $ -- $ -- $ -- L6 Staff Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Anzeigen 3 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Cruise unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 6.25 % vierteljährlich ) Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.

Wie ist der Vesting-Plan bei Cruise ?

