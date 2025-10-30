Unternehmensverzeichnis
Crossbeam
Crossbeam Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Crossbeam beläuft sich auf $161K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Crossbeams Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Median-Paket
company icon
Crossbeam
Software Engineer
Philadelphia, PA
Gesamt pro Jahr
$161K
Stufe
L3
Grundgehalt
$141K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Crossbeam?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Crossbeam in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $209,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Crossbeam für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $141,000.

