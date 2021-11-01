Unternehmensverzeichnis
CrimsonLogic
CrimsonLogic Gehälter

CrimsonLogic's Gehaltsbereich reicht von $57,900 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $77,723 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CrimsonLogic. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $62.8K

Full-Stack-Softwareingenieur

Datenanalyst
$57.9K
Produktmanager
$77.7K

FAQ

The highest paying role reported at CrimsonLogic is Produktmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $77,723. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CrimsonLogic is $62,819.

