Crexi Gehälter

Crexis Gehaltsbereich reicht von $100,500 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $1,283,908 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Crexi. Zuletzt aktualisiert: 9/3/2025

$160K

Datenanalyst
$118K
Produktdesigner
$167K
Produktmanager
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vertrieb
$101K
Software-Engineering-Manager
$221K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Crexi ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $1,283,908. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Crexi beträgt $167,160.

