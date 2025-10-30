Unternehmensverzeichnis
Cresta
Cresta Personalvermittler Gehälter

Das mittlere Personalvermittler-Vergütungspaket in Canada bei Cresta beläuft sich auf CA$396K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Crestas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Median-Paket
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Gesamt pro Jahr
CA$396K
Stufe
L3
Grundgehalt
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Bonus
CA$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Cresta?
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Cresta unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Personalvermittler bei Cresta in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$406,005. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cresta für die Position Personalvermittler in Canada beträgt CA$395,539.

Weitere Ressourcen