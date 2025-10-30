Cresta Personalvermittler Gehälter

Das mittlere Personalvermittler-Vergütungspaket in Canada bei Cresta beläuft sich auf CA$396K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Crestas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Median-Paket Cresta Recruiter Toronto, ON, Canada Gesamt pro Jahr CA$396K Stufe L3 Grundgehalt CA$146K Stock (/yr) CA$249K Bonus CA$0 Jahre im Unternehmen 1 Jahr Jahre Erfahrung 10 Jahre

+ CA$80.4K + CA$123K + CA$27.7K + CA$48.5K + CA$30.5K Don't get lowballed

Neueste Gehaltsangaben

​ Tabellenfilter Abonnieren Hinzufügen Vergütung hinzufügen Vergütung hinzufügen

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( CAD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Benachrichtigungen für neue Gehälter erhalten Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

HR / Recruiting? Erstellen Sie ein interaktives Angebot

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Cresta unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Cresta ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Personalvermittler Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.