Cresta
Cresta Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in United States bei Cresta reicht von $205K bis $293K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Crestas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$235K - $275K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$205K$235K$275K$293K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Cresta unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Cresta in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $292,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Cresta für die Position Produktmanager in United States beträgt $205,000.

