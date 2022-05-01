Unternehmensverzeichnis
Corteva
Corteva Gehälter

Cortevas Gehaltsbereich reicht von $17,455 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations in India am unteren Ende bis $225,000 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Corteva. Zuletzt aktualisiert: 10/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $129K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Datenwissenschaftler
Median $125K
Produktdesigner
Median $93.6K

UX-Designer

Software-Engineering-Manager
Median $225K
Chemieingenieur
$112K
Information Technologist (IT)
$219K
Marketing-Operations
$17.5K
Produktmanager
$198K
Programmmanager
$164K
Lösungsarchitekt
$132K
Technischer Programmmanager
$186K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Corteva ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $225,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Corteva beträgt $131,655.

Weitere Ressourcen