Die Software-Ingenieur-Vergütung in Hungary bei Continental reicht von HUF 15.17M pro year für Software Engineer bis HUF 19.75M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Hungary beläuft sich auf HUF 16.75M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Continentals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Keine Gehälter gefunden
