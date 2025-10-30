Connected Freight Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Singapore bei Connected Freight reicht von SGD 66.6K bis SGD 92.7K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Connected Freights Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung SGD 71.3K - SGD 84K Singapore Übliche Spanne Mögliche Spanne SGD 66.6K SGD 71.3K SGD 84K SGD 92.7K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 2 weitere Software-Ingenieur Einträges bei Connected Freight um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

+ SGD 75.5K + SGD 116K + SGD 26K + SGD 45.6K + SGD 28.6K Don't get lowballed

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei Connected Freight ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.