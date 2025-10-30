Unternehmensverzeichnis
Connected Freight
Connected Freight Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Singapore bei Connected Freight reicht von SGD 66.6K bis SGD 92.7K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Connected Freights Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/30/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

SGD 71.3K - SGD 84K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
SGD 66.6KSGD 71.3KSGD 84KSGD 92.7K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Connected Freight in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 92,724. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Connected Freight für die Position Software-Ingenieur in Singapore beträgt SGD 66,571.

