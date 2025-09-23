Unternehmensverzeichnis
Comcast
Comcast
Comcast Technischer Redakteur Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Redakteur-Gesamtvergütung in United States bei Comcast reicht von $63K bis $87.8K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Comcasts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$67.5K - $79.5K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$63K$67.5K$79.5K$87.8K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

15%

JAHR 1

15%

JAHR 2

15%

JAHR 3

15%

JAHR 4

40%

JAHR 5

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (15.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 5th-JAHR (40.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Weitere Ressourcen