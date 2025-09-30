Unternehmensverzeichnis
Comcast
Comcast Lösungsarchitekt Gehälter in Philadelphia Area

Die Lösungsarchitekt-Vergütung in Philadelphia Area bei Comcast beträgt $197K pro year für Principal Solution Architect. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Philadelphia Area beläuft sich auf $200K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Comcasts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

$160K

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

15%

JAHR 1

15%

JAHR 2

15%

JAHR 3

15%

JAHR 4

40%

JAHR 5

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (15.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 5th-JAHR (40.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Data Architect

Cloud Security Architect

FAQ

The highest paying salary package reported for a Lösungsarchitekt at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $244,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Lösungsarchitekt role in Philadelphia Area is $188,000.

