Die Produktmanager-Vergütung in United States bei Comcast reicht von $138K pro year für L3 bis $436K pro year für L8. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $195K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Comcasts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$138K
$120K
$10K
$8K
L4
$168K
$140K
$15.7K
$12.5K
L5
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
$290K
$195K
$46.7K
$48.5K
15%
JAHR 1
15%
JAHR 2
15%
JAHR 3
15%
JAHR 4
40%
JAHR 5
Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)
15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)
15% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (15.00% jährlich)
15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (15.00% jährlich)
40% werden unverfallbar im 5th-JAHR (40.00% jährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)