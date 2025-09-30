Unternehmensverzeichnis
Comcast
Comcast Produktdesigner Gehälter in Greater London Area

Das mittlere Produktdesigner-Vergütungspaket in Greater London Area bei Comcast beläuft sich auf £68.3K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Comcasts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Median-Paket
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£68.3K
Stufe
hidden
Grundgehalt
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.9K
Jahre im Unternehmen
2-4 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Comcast?

£121K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

15%

JAHR 1

15%

JAHR 2

15%

JAHR 3

15%

JAHR 4

40%

JAHR 5

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (15.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 5th-JAHR (40.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

UX-Designer

FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Produktdesigner sa Comcast in Greater London Area ay may taunang kabuuang bayad na £88,905. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Comcast para sa Produktdesigner role in Greater London Area ay £46,539.

Weitere Ressourcen