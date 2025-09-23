Comcast Marketing-Operations Gehälter

Das mittlere Marketing-Operations-Vergütungspaket in United States bei Comcast beläuft sich auf $187K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Comcasts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Median-Paket Comcast Director Philadelphia, PA Gesamt pro Jahr $187K Stufe Executive Grundgehalt $134K Stock (/yr) $26.1K Bonus $26.8K Jahre im Unternehmen 9 Jahre Jahre Erfahrung 9 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 15 % JAHR 1 15 % JAHR 2 15 % JAHR 3 15 % JAHR 4 40 % JAHR 5 Aktienart RSU + Options Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan: 15 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 15.00 % jährlich )

40 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 40.00 % jährlich ) 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU + Options Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Comcast ?

