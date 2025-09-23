Unternehmensverzeichnis
Comcast
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Business-Analyst

  • Alle Business-Analyst-Gehälter

Comcast Business-Analyst Gehälter

Die Business-Analyst-Vergütung in United States bei Comcast reicht von $66K pro year für Business Analyst 1 bis $116K pro year für Senior Business Analyst. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $85K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Comcasts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Business Analyst 1
$66K
$66K
$0
$0
Business Analyst 2
$81.8K
$80.6K
$0
$1.2K
Business Analyst 3
$112K
$98K
$7.5K
$6K
Senior Business Analyst
$116K
$106K
$3.8K
$6.5K
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

15%

JAHR 1

15%

JAHR 2

15%

JAHR 3

15%

JAHR 4

40%

JAHR 5

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (15.00% jährlich)

  • 15% werden unverfallbar im 4th-JAHR (15.00% jährlich)

  • 40% werden unverfallbar im 5th-JAHR (40.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU + Options

Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Business-Analyst Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Business Intelligence Analyst

FAQ

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Business-Analyst tại Comcast in United States có tổng thu nhập hàng năm là $124,915. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Comcast cho vị trí Business-Analyst in United States là $90,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Comcast gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen