Bei Comcast unterliegen RSU + Options einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

15 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 15.00 % jährlich )

15 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 15.00 % jährlich )