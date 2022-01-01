Unternehmensverzeichnis
Color
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Color Gehälter

Color's Gehaltsbereich reicht von $114,425 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $278,600 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Color. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $220K

Full-Stack-Softwareingenieur

Recruiter
Median $148K
Business Analyst
$144K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datenanalyst
$114K
Data Scientist
Median $171K
Produktdesigner
$134K
Produktmanager
$206K
Software Engineering Manager
$279K
Technischer Programm-Manager
$236K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Color es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $278,600. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Color es $171,000.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Color gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Finix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen