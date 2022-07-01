Collectors Gehälter

Collectorss Gehaltsbereich reicht von $149,250 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $450,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Collectors . Zuletzt aktualisiert: 10/13/2025