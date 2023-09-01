Unternehmensverzeichnis
Collage HR
    Über uns

    Collage is an HR software company that provides a platform for small and medium businesses to manage recruitment, time off, benefits, and payroll from a browser.

    2016
    Gründungsjahr
    30
    Anzahl Mitarbeiter
    $1M-$10M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

