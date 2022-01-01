Cognosante Gehälter

Cognosantes Gehaltsbereich reicht von $63,750 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $128,156 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cognosante . Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025