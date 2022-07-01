Cognira Gehälter

Cogniras Gehaltsbereich reicht von $9,768 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $104,475 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cognira . Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025