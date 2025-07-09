Unternehmensverzeichnis
Cognigy
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Cognigy Gehälter

Cognigys Gehaltsbereich reicht von $67,017 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $95,337 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cognigy. Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Lösungsarchitekt
Median $93.8K
Produktmanager
$67K
Software-Ingenieur
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Cognigy הוא Software-Ingenieur at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $95,337. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Cognigy הוא $93,765.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Cognigy gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Tesla
  • Google
  • Intuit
  • Uber
  • Facebook
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen