Cognigy Gehälter

Cognigys Gehaltsbereich reicht von $67,017 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $95,337 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cognigy . Zuletzt aktualisiert: 9/5/2025