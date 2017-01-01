Unternehmensverzeichnis
Cognigy
    Cognigy GmbH is a leading company in Conversational AI, specializing in AI-powered agents for enterprise contact centers. Their solutions enhance customer experiences and boost agent satisfaction.

    cognigy.com
    2016
    180
    $10M-$50M
