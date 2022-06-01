Cogent Gehälter

Cogents Gehaltsbereich reicht von $2,920 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $163,080 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Cogent . Zuletzt aktualisiert: 11/22/2025