Coditas Technologies Gehälter

Coditas Technologiess Gehaltsbereich reicht von $7,455 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $32,350 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Coditas Technologies. Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025

Produktdesigner
$7.5K
Software-Ingenieur
$32.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Coditas Technologies ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $32,350. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Coditas Technologies beträgt $19,903.

Weitere Ressourcen

