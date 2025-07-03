Coditas Technologies Gehälter

Coditas Technologiess Gehaltsbereich reicht von $7,455 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $32,350 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Coditas Technologies . Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025