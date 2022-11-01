Unternehmensverzeichnis
CodeMettle
CodeMettle Gehälter

CodeMettles Gehaltsbereich reicht von $79,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $120,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von CodeMettle. Zuletzt aktualisiert: 11/21/2025

Software-Ingenieur
Median $120K

Full-Stack Software-Entwickler

Produktdesigner
$79.6K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei CodeMettle ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $120,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei CodeMettle beträgt $99,800.

Weitere Ressourcen

