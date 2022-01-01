Unternehmensverzeichnis
Codecademy
Codecademy Gehälter

Codecademy's Gehaltsbereich reicht von $32,609 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur in India am unteren Ende bis $189,647 für einen Marketing in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Codecademy. Zuletzt aktualisiert: 8/9/2025

$160K

Geschäftsbetrieb
$124K
Data Scientist
$146K
Marketing
$190K

Produktdesigner
$161K
Produktmanager
$119K
Recruiter
$168K
Software-Ingenieur
$32.6K
Software Engineering Manager
Median $187K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Codecademy gemeldet wurde, ist Marketing at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $189,647. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Codecademy gemeldet wurde, beträgt $153,263.

Andere Ressourcen