Code Platoon
    Code Platoon is a non-profit coding bootcamp that helps veterans and military spouses transition into the civilian workforce by providing technical training and career placement.

    codeplatoon.org
    2014
    56
    $1M-$10M
