Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Clickhouses Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€131K - €152K
Germany
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€121K€131K€152K€169K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Clickhouse unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Clickhouse in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €169,367. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Clickhouse für die Position Software-Ingenieur in Germany beträgt €120,977.

