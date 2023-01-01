Unternehmensverzeichnis
Clickhouse
Clickhouse Gehälter

Clickhouses mittleres Gehalt beträgt $234,375 für einen Software-Ingenieur . Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Clickhouse. Zuletzt aktualisiert: 9/7/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $234K
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Clickhouse unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Clickhouse er $234,375.

Weitere Ressourcen